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11.06.2021  14:24   

ЧП: В Харькове вспыхнул пожар в промзоне (ВИДЕО)

Столб дыма в Харькове был виден издалека.


РЕДПОСТ

 

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на собственные источники, в Харькове вспыхнул пожар.

Стоявший столб дыма был заметен издалека.

Как сообщили порталу РЕДПОСТ, огонь полыхал в промышленной зоне.

В районе Качановской колонии, улиц Морозова и Каштановой горел мусор.

Напомним, что ранее мы писали о пожаре в районе Французского бульвара.

Тэги:  пожар, харьков, горел мусор, чп
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