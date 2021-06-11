ЧП: В Харькове вспыхнул пожар в промзоне (ВИДЕО)

Столб дыма в Харькове был виден издалека.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на собственные источники, в Харькове вспыхнул пожар.
Стоявший столб дыма был заметен издалека.
Как сообщили порталу РЕДПОСТ, огонь полыхал в промышленной зоне.
В районе Качановской колонии, улиц Морозова и Каштановой горел мусор.
Напомним, что ранее мы писали о пожаре в районе Французского бульвара.
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