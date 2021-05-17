Утром 17 мая на стройке по улице Академик Павлова произошел пожар.
На стройке на открытой площадке в районе Французского бульвара произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ.
Прилегающие улицы просто утопают в клубах черного едкого дыма.
Горит мусор в контейнерах.
Сотрудники ГСЧС прибыли на место пожара и приступили к его тушению. В 12.00 возгорание было ликализовано, сейчас продолжается его ликвидация.
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