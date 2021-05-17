17.05.2021 12:14

Пожар в Харькове: район Французского бульвара утопает в клубах черного дыма (ВИДЕО)

Утром 17 мая на стройке по улице Академик Павлова произошел пожар.

На стройке на открытой площадке в районе Французского бульвара произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ.

Прилегающие улицы просто утопают в клубах черного едкого дыма.

Горит мусор в контейнерах.

Сотрудники ГСЧС прибыли на место пожара и приступили к его тушению. В 12.00 возгорание было ликализовано, сейчас продолжается его ликвидация.