На рынке Барабашово снова неспокойно. Сотрудники концерна "АВЭК" в очередной раз блокируют работу предпринимателей.
Об этом РЕДПОСТ стало известно из собственных источников.
По словам очевидцев, предприниматель пришел в свой магазин, расположенный на площадке "Стометровка". Хозяин магазина обнаружил, что на дверях его объекта висят чужие замки. Недолго думая он их срезал и продолжил свою предпринимательскую деятельность.
Через некоторое время прибыла охрана концерна "АВЭК" и начала препятствовать его работе.
В свою очередь на помощь предпринимателю пришла личная муниципальная охрана, которая работает официально.
По данным наших источников конфликты происходят и на "Одесской площадке". Там сотрудники "АВЭК" отключили предпринимателям электроэнергию, блокируя их работу.
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