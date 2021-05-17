17.05.2021 11:58

В Харькове на рынке Барабашово произошла драка между охраной концерна "АВЭК" и муниципальной охраной предпринимателей (ВИДЕО)

На рынке Барабашово снова неспокойно. Сотрудники концерна "АВЭК" в очередной раз блокируют работу предпринимателей.

Об этом РЕДПОСТ стало известно из собственных источников.

По словам очевидцев, предприниматель пришел в свой магазин, расположенный на площадке "Стометровка". Хозяин магазина обнаружил, что на дверях его объекта висят чужие замки. Недолго думая он их срезал и продолжил свою предпринимательскую деятельность.

Через некоторое время прибыла охрана концерна "АВЭК" и начала препятствовать его работе.

В свою очередь на помощь предпринимателю пришла личная муниципальная охрана, которая работает официально.

По данным наших источников конфликты происходят и на "Одесской площадке". Там сотрудники "АВЭК" отключили предпринимателям электроэнергию, блокируя их работу.



