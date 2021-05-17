Несколько случаев с незаконным перемещением культурных ценностей через таможенную границу Украины выявили Слобожанские таможенники в пункте пропуска "Гоптовка".
Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на пресс-службу Слобожанской таможни. Во всех случаях случаях граждане РФ выезжал из Украины в Российскую Федерацию.
Так, в первом случае, в ходе проведения досмотра вещей одного из граждан, в чемодане под одеждой были обнаружены монеты разного номинала с признаками старины, медаль с надписью с одной стороны "Наше дело правое мы победим", и надписью с другой стороны "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.", а также металлическая ваза желтого цвета с инкрустацией и отделанная 15 камнями.
К слову, монеты пассажир спрятал в большую банку из-под витаминов.
Во втором случае. Икону с надписью "Св.Пр.СерафимъСаровский.Чуд." и 12 журналов периодического издания " Журнал химической промышленности" 1936-1937гг. также обнаружены в личных вещах гражданина РФ. Их они и прикрыли сверху картонным коробами.
Указанные действия таможенники квалифицировали как нарушение таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 таможенного кодекса Украины. В отношении граждан составлены протоколы, а предметы, с признаками культурных ценностей, изъять. Стоимость предметов будет установлена дополнительно по результатам проведения экспертизы.
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