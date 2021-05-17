17.05.2021 11:28

В Харькове два дня будет запрещен проезд по улице Танкопия

Движение транспорта по ул. Танкопия, на участке от пр. Петра Григоренко до бул. Жасминового, будет запрещено с 8:00 до 20:00 18 и 19 мая.

Это связано с капительным ремонтом проезжей части ул. Танкопия, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры Хрьковского городского совета.

Напомним, в связи с реконструкцией тепловой сети движение транспорта по Григорьевскому шоссе, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Камской, запрещается с 8.00 17 мая до 1 октября 2021 года.

А в связи с необходимостью проведения работ АО «Харьковгоргаз» запрещено движение транспорта по улице Раевской, на участке от ул. Проспектной к дому №14, запрещено .с 17 мая по 15 июня.