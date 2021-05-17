17.05.2021 11:10

В Харькове вручили подозрение двум налетчикам на обменку. Им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

В Харькове сообщили о подозрении двум 33-летним мужчинам по факту разбоя, соединенного с проникновением в помещение, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на руководителя окружной прокуратуры Игоря Белодеда. Досудебным расследованием установлено, что вечером 20 апреля 2021 года двое мужчин совершили разбойное нападение на пункт обмена валют, который расположенный на проспекте Героев Сталинграда. Мужчина дождался, когда кассир обменного пункта закрывала дверь, затолкал ее внутрь и ударил в лицо. Угрожая женщине, мужчина забрал крупную сумму денег из кассы учреждения.





Все это время его сообщник находился на улице и следил, чтобы никто не мог помешать совершению преступления.



Добычей злоумышленников стали 1 млн 600 тыс. грн.





17 мая 2021 года мужчинам сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных уголовных правонарушений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.



