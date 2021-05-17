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17.05.2021  11:03   

Укрзалізниця продлевает курсирование экспрессов между Харьковом и Днепром

Курсирование экспериментальных экспрессов № 93/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков продлено до 24 июня.

Этот экспериментальный маршрут между двумя городами-миллионниками Слобожанщины и Приднепровья запустили две недели назад, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрзалізницю.

Экспресс оказался комфортным и быстрым. Время в пути занимает около 3,5 часов, что на 45 минут быстрее, чем на других аналогичных маршрутах.

Более того, это сочетание создало транспортный хаб для восточной Украины, ведь с 3 июня поезд № 7088/7087 Константиновка - Харьков оптимизирует график движения и оказывает более удобную возможность жителям Константиновки, Дружковки, Краматорска и других городов добраться Днепра транзитом через Харьков.

Проанализировав пассажиропоток поездов № 793/794 и № 796/795 Харьков - Днепр - Харьков на протяжении пилотного периода, Укрзалізниця продлила курсирование популярных рейсов до 24 июня.

Напомним, поезд № 793/794 из Харькова отправляется в 6:51 и уже в 10:30 прибывает в Днепр. Обратно из Днепра отправляется в 18:33, прибывает в Харьков в 22:16. Поезд № 796/795 с Днепра отправляется в 6:23, прибывает в Харьков в 10:02. Из Харькова отправляется в 18:31 и прибывает к Днепр в 22:10.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, харьков, днепр
 
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