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17.05.2021  10:31   

В Харькове – 128 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 17 мая

За сутки от коронавируса умерло 10 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом.

76 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 мая составляет 143 316 человек.
 
Из них:

  • 3050 летальных случаев (за последние сутки умерло 10 человек);
  • 122 734 человек выздоровели (за сутки – 1 001 человек);
  • 17 532 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 924 человека)


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.

Из них:

  • 84 – жители Харьковского района (в том числе 76 харьковчан).
  • 2 – Изюмского,
  • 2 – Чугуевского,
  • 1 – Купянского.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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