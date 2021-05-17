17.05.2021 10:31

В Харькове – 128 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 17 мая

За сутки от коронавируса умерло 10 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом.



76 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 мая составляет 143 316 человек.



Из них:

3050 летальных случаев (за последние сутки умерло 10 человек);

122 734 человек выздоровели (за сутки – 1 001 человек);

17 532 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 924 человека)



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.



Из них:

84 – жители Харьковского района (в том числе 76 харьковчан).

2 – Изюмского,

2 – Чугуевского,

1 – Купянского.



