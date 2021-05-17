За сутки от коронавируса умерло 10 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом.
76 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 мая составляет 143 316 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.
Из них:
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Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
17 мая 1991 года стало важным и знаменательным в жизни всех пользователей Всемирной Паутины: появился первый интернет-сервер.
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