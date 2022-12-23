23.12.2022 17:04 Рита Парфенова

Банда вдягнених в військову форму злочинців пограбувала оселю на Харківщині (відео)

Двоє злочинців затримано, третій поки у розшуку.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиленням на Поліцію Харківської області, пограбування сталося 21 листопада у селищі Кам’яна Яруга Чугуївського району. Ввечері троє невідомих у військовій формі з балаклавами на обличчях проникли до приватного домоволодіння, зв’язали 60-річного хазяїна, побили його і під загрозою пістолета забрали 10000 доларів США, 71000 гривень та золоті прикраси.



Повідомлення про злочин надійшло до операторів служби 102. На місці події працювали співробітники Управління карного розшуку обласного главку поліції, слідчо-оперативної групи, експерти, кінологи. Поліцейські оперативно опитали свідків та вилучили речові докази. За фактом вчиненого злочину слідчі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.



Оперативна робота щодо встановлення причетних до тяжкого злочину осіб тривала близько місяця. У результаті правоохоронці вийшли на слід зловмисників. Ними виявилися 55-річний та 43-річний мешканці Чугуївського району та 51-річний житель Харківської області.



Під час реалізації оперативної інформації та проведення ряду санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів оперативники карного розшуку та поліцейські Чугуївського райуправління вилучили речові докази: предмети, схожі на пістолети «Флобер» і «Вальтер» та набої, мобільні термінали, грошові кошти, вироби з жовтого металу, полімерні хомути, скотч, транспортний засіб.



Двом мешканцям Чугуївщини слідчі повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Щодо третього фігуранта проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності.



Також працівники карного розшуку перевіряють трьох учасників групи на причетність до скоєння злочинів на території Харківської та інших областей України.

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