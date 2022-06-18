Временно не будет работать один из пунктов пропуска на границе с Польшей

Пограничный пункт пропуска «Краковец» на границе Украины с Польшей временно не будет пускать пассажирские автобусы.
Напомним, Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.
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Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.
18 июня проводится День любителей рыбалки.
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