18.06.2022 16:50 Виталий Хиневич

Временно не будет работать один из пунктов пропуска на границе с Польшей

Пограничный пункт пропуска «Краковец» на границе Украины с Польшей временно не будет пускать пассажирские автобусы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Сообщается, что с 19 июня пограничный пункт Краковец- Корчева временно не будет осуществлять пропуск пассажирских автобусов на въезд с Украины в Польшу. Порядок пропуска автобусов в Украину будет без изменений.

Стоит отметить, что люди смогут пересечь границу через такие пункты пропуска:

«Грушев-Будомеж»;

«Шегини-Медика»;

«Рава-Русская-Позвоночное».

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.