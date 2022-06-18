    
Главная Новости Харькова Общество Временно не будет работать один из пунктов пропуска на границе с Польшей
18.06.2022  16:50   Виталий Хиневич

Временно не будет работать один из пунктов пропуска на границе с Польшей

Пограничный пункт пропуска «Краковец» на границе Украины с Польшей временно не будет пускать пассажирские автобусы.

Таможня Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
 
Сообщается, что с 19 июня пограничный пункт Краковец- Корчева временно не будет осуществлять пропуск пассажирских автобусов на въезд с Украины в Польшу. Порядок пропуска автобусов в Украину будет без изменений.
 
Стоит отметить, что люди смогут пересечь границу через такие пункты пропуска:
 
  • «Грушев-Будомеж»;
  • «Шегини-Медика»;
  • «Рава-Русская-Позвоночное».

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.

Источник:   Государственная пограничная служба Украины
 Тэги:  таможня
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.02 Криминал и происшествия На харьковской таможне ночью поймали контрабандистов (фото) 14.02 Криминал и происшествия Днепрянин пытался незаконно вывезти в Россию 4 детей: в полиции рассказали подробности 04.02 Криминал и происшествия На "Гоптовке" служебный пес обнаружил тайник с наркотиками в автомобиле
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 