18.06.2022 17:03 Дмитрий Колоней
Школьники Харькова отметили праздник вступления во взрослую жизнь (фото)
Выпускные вечера прошли онлайн в школах Харькова.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Горсовет, выпускные отметили во всех районах города.
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В Новобаварском районе в этом году - 336 выпускников, 31 из них закончил школу з золотой медалью, а четыре – с серебряной. В числе медалистов - победители различных олимпиад, конкурсов, соревнований и чемпионатов не только всеукраинского, но и международного уровня. Сегодня, 18 июня, в школах района прошли онлайн-выпускные.
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Выпускники Холодногорского района подготовили на онлайн-праздник поздравления, фотоколлажи, виртуальные квесты и челленджи. Дети с учителями сделали фильмы и музыкальные клипы, посвященные школе, подготовили «капсулы времени».
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В Основянском районе школу закончили 825 юношей и девушек, 119 из них – медалисты, победители и призеры разных конкурсов и предметных олимпиад.
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Школы Индустриального района окончили 703 выпускника 11-х классов, 33 из которых награждены золотой медалью и 10 – серебряной. В райадминистрации отметили, что несмотря на то, что праздник был необычный, – без традиционных торжеств и встречи рассвета, но все дети, вышедшие на связь из разынх уголков мира, смогли пообщаться и прочувствовать этот незабываемый день.
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В школах Немышлянского района также прошел праздник «Выпускной - 2022». Свидетельства о получении полного общего среднего образования получат 617 выпускников, из них - 18 «золотых» и 4 «серебряных» медалиста.
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Также выпускников поздравили в Салтовском районе. «Дорогие выпускники, позади - длинный путь к знаниям, но впереди, мы верим в это, - увлекательная дорога возможностей, творческих идей, исполнение мечтаний. Пусть только хорошее, яркое и незабываемое ждет вас, а с вами всегда будет удача и везение!» - отметили в Администрации Салтовского района.
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