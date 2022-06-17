17.06.2022 18:59 Дмитрий Колоней

На Харьковщине выпускные пройдут в режиме онлайн

Об этом сообщила директор Департамента науки и образования Харьковской ОВА Анжелика Крутова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, 18 июня 2022 в Харьковской области пройдут выпускные в формате онлайн

В этом году в области – 23 290 учащихся 9 класса и 14 349 выпускников 11 классов закончили обучение. Среди этих детей – 1554 ученика 9 класса получат свидетельство с отличием, а 1064 выпускника 11 класса получат медали: 232 серебряных и 832 золотых.

«Именно сегодня направлена ​​в ГП «Инфоресурс» (г. Киев) и взята в печать документов база данных выпускников нашей области, получающих базовое и полное общее среднее образование в 2022 году. Документы поступят в Харьковскую область 23 июня и 25 июня их начнут выдавать выпускникам», – отметила директор Департамента науки и образования ХОВА.

На сегодняшний день из области выехали примерно 130 тысяч детей. Так, в другие регионы Украины эвакуировались 64 тысячи учеников и 65 тысяч – за границу. В общей сложности до войны в области насчитывалось 230 тысяч детей школьного возраста.

«Сейчас прогнозируем, сколько детей может пойти в 1 класс. В настоящее время в области насчитывается 12 199 детей. Однако хочу подчеркнуть, что эти данные постоянно меняются, наш департамент проверяет эту информацию. Надеемся, что осенью мы уже сможем принять всех детей под мирным небом», – отметила Анжелика Крутова.

Справка. Перед началом боевых действий в Харьковской области работало 715 заведений общего среднего образования. На сегодняшний день 165 школ располагаются во временно оккупированных территориальных громадах. Существенно повреждены 186 школ области, а 15 – разрушены полностью. К концу учебного года 506 школ Харьковщины предоставляли образовательные услуги дистанционно.