    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия "Калибром" - по мирному городу: под Харьковом прокуроры осмотрели разрушенные оккупантами дома (фото)
17.06.2022  18:23   Дмитрий Колоней

"Калибром" - по мирному городу: под Харьковом прокуроры осмотрели разрушенные оккупантами дома (фото)

Прокуроры задокументировали преступления оккупантов под Харьковом.

Агрессия России: Обстрелянные "Калибром" дома осмотрели прокуроры в Люботине под Харьковом
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, в ночь на 28 марта 2022 года российские военные нанесли ракетный удар по Люботину Вражеским огнем оккупантов поврежден ряд жилых домов, несколько из которых полностью разрушены.
 
Агрессия России: Обстрелянные "Калибром" дома осмотрели прокуроры в Люботине под Харьковом
 
Прокуроры допросили свидетелей и потерпевших от обстрелов военных страны-агрессора.
Во время осмотров обнаружены и изъяты части ракеты, которые будут направлены на проведение необходимых экспертных исследований. Предварительно установлено, что обстрел произведен крылатой ракетой «Калибр».
 
Агрессия России: Обстрелянные "Калибром" дома осмотрели прокуроры в Люботине под Харьковом
 
Агрессия России: Обстрелянные "Калибром" дома осмотрели прокуроры в Люботине под Харьковом
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел люботина, харьков, калибр
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 Криминал и происшествия Под Харьковом из-за ракетного удара тяжело ранены три человека (фото) 17.06 ЖКХ Строители ремонтируют дома в пострадавших районах Харькова 17.06 Криминал и происшествия Огромная воронка и разрушения: ракетами обстрелян пригород Харькова
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 