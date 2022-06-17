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17.06.2022  17:59   Дмитрий Колоней

От станций метро в Харькове вновь запущены автобусы

В Харькове на Салтовке снова курсируют два автобуса.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Городской совет,  в связи с возобновлением движения поездов Харьковского метрополитена до ст. м. «Героев Труда», автобусы №52 и 212 снова ходят до своих конечных остановок.
 

Конечные остановки автобусов следующие:

 
  1. №52: ст. м. «Студенческая» - ул. Валентиновская - ул. Гарибальди;
  2. №212: ул. Светлая - ул. Героев Труда - ст. м. «Героев Труда».
 

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  иетро, автобус, харьков
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