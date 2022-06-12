12.06.2022 20:43 Дмитрий Колоней

Бесплатный проезд сохраняется во всем коммунальном транспорте Харькова (видео)

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил что сегодня в Харькове пока общественный транспрт работает бесплатно. Это связано с тем, что город имеет свой коммунальный транспорт..

Бесплатный проезд не касается частных структур, которые также работают в Харькове но в огранченном количестве из-за нехватки водителей и автобусов. А весь остальной общественный транспорт работает в полном объеме исходя из того, что у города есть в наличии

"Я очень благодарен", - подчеркнул Игорь Терехов, - нашим городам-партнерам, с которымии я разговаривал. Наши зарубежные города-побратимы сегодня формируют нам целый пакет-заказ городского транспорта , который будет в первое время использоватся в городе Харькове дополнительно".