Бесплатный проезд сохраняется во всем коммунальном транспорте Харькова (видео)

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил что сегодня в Харькове пока общественный транспрт работает бесплатно. Это связано с тем, что город имеет свой коммунальный транспорт..
Бесплатный проезд не касается частных структур, которые также работают в Харькове но в огранченном количестве из-за нехватки водителей и автобусов. А весь остальной общественный транспорт работает в полном объеме исходя из того, что у города есть в наличии
"Я очень благодарен", - подчеркнул Игорь Терехов, - нашим городам-партнерам, с которымии я разговаривал. Наши зарубежные города-побратимы сегодня формируют нам целый пакет-заказ городского транспорта , который будет в первое время использоватся в городе Харькове дополнительно".
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