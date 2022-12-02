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02.12.2022  16:54   Дмитро Колонєй

Безкоштовний пріїзд у Харкові: скільки він буде діяти розповів Ігор Терехов

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов поінформував журналістам під час пресконференції.


Безкоштовний пріїзд у Харкові: скільки він буде діяти розповів Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що міська влада продовжить фінансувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті, доки дозволятимуть можливості бюджету міста.
 
«Все, что городская власть может сделать, она делает. Когда начал работать общественный транспорт, мы приняли решение, что проезд в нем будет бесплатным. Мы покрываем эти расходы за счет бюджета города. Сейчас каждый человек должен был бы заплатить за проезд 50-60 грн в день. Это большая сумма, тем более, когда у многих нет работы, поэтому пусть лучше люди потратят эти деньги на себя, а мы будем дотировать из бюджета», - зазначив Ігор Терехов.
 
За його словами, поки що немає термінів, коли міська влада припинить фінансувати безкоштовний проїзд.
 
«Сейчас сложно сказать точную дату, это будет зависеть от возможностей бюджета и обстановки в городе. Пока нам тяжело, да, но мы держим ситуацию под контролем, и люди благодарны нам за это. Когда не будет такой возможности, то я выйду к харьковчанам и откровенно скажу, что такой возможности уже нет. Но пока мы справляемся», - наголосив мер.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  бесплатный проезд, игорь терехов, харьков
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