02.12.2022 16:54 Дмитро Колонєй

Безкоштовний пріїзд у Харкові: скільки він буде діяти розповів Ігор Терехов

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов поінформував журналістам під час пресконференції.



Безкоштовний пріїзд у Харкові: скільки він буде діяти розповів Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що міська влада продовжить фінансувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті, доки дозволятимуть можливості бюджету міста.

«Все, что городская власть может сделать, она делает. Когда начал работать общественный транспорт, мы приняли решение, что проезд в нем будет бесплатным. Мы покрываем эти расходы за счет бюджета города. Сейчас каждый человек должен был бы заплатить за проезд 50-60 грн в день. Это большая сумма, тем более, когда у многих нет работы, поэтому пусть лучше люди потратят эти деньги на себя, а мы будем дотировать из бюджета», - зазначив Ігор Терехов.

За його словами, поки що немає термінів, коли міська влада припинить фінансувати безкоштовний проїзд.

«Сейчас сложно сказать точную дату, это будет зависеть от возможностей бюджета и обстановки в городе. Пока нам тяжело, да, но мы держим ситуацию под контролем, и люди благодарны нам за это. Когда не будет такой возможности, то я выйду к харьковчанам и откровенно скажу, что такой возможности уже нет. Но пока мы справляемся», - наголосив мер.