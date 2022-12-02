02.12.2022 17:11 Дмитро Колонєй

Комунальники ліквідували чотири аварії на трубопроводах Харкова

Про це поінформували у комплексі «Харківводопостачання».



Комунальники ліквідували чотири аварії на трубопроводах Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на комплекс «Харківводопостачання» оперативно відновлюють чотири пошкодження на зовнішніх трубопроводах у Шевченківському районі:

на пр. Науки,

вул. Клочківській,

пр. Людвіга Свободи,

вул. Ахсарова.

За інформацією заступника директора з виробництва комплексу Миколи Завада, ліквідація аварії на пр. Науки ведеться з відключенням води.

«Частину мешканців тимчасово відключили від послуги, але передбачили підвезення води автоцистерною. Якщо пошкодження незначне, то нештатну ситуацію ліквідовуємо за вісім годин, довше, якщо потрібна заміна ділянки трубопроводу. Ми не лише ремонтуємо водоводи, але постійно реставруємо оглядові колодязі, міняємо люки, встановлюємо запірну арматуру, контролюємо стан пожежних гідрантів», - зазначив Микола Завада.

За його словами, всі планові заходи щодо підготовки об'єктів водопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період були виконані. Всього було перекладено понад 8,5 км трубопроводів, з них 1,7 км - у Шевченківському районі.