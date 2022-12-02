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02.12.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

У Вроцлаві пройде харківський фестиваль українських дизайнерів Artishop

Для участі в ярмарку необхідно заздалегідь заповнити форму реєстрації.

ярмарок
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Artishop.
 
Повідомляється, що ярмарок Artishop пройде 18 грудня в польському містечку Вроцлав. 
 
У програмі хаходу:
 
  • святковий ярмарок українських хендмейдерів: подарунки, прикраси, аксессуари з українською символікою, різдвяні вінки;
  • іграшки, домашній декор, торби та інше, зроблене руками незламних українок;
  • благодійний стенд, 100% з продажів якого піде на користь харківським волонтерам;
  • обмін одягом та прикрасами (принось новий, або майже новий одяг та прикраси, які більше не приносять радощів, та обмінюй на те, що принесли інші учасники);
  • майстер-класи;
  • виступ українських музикантів;
  • дитяча зона;
  • смачна кава та смаколики від Etno Cafe.
«Затишні новорічні подарунки, зроблені руками українських майстринь, жива музика, благодійність, смачна кава, приємні зустрічі та нові знайомства - і все це у самому центрі Вроцлава на Артішоп у Барбарі 
Бо Артішоп - це завжди про теплі зустрічі та живе спілкування .
 
Тож, якщо ви у Вроцлаві, вам не вистачає живого спілкування та ви шукаєте особливі новорічні подарунки - ласкаво просимо на Артішоп 18 грудня!»,-зазначили організатори ярмарку.
 
Ознайомитись з подробицями заходу можна перейшовши за посиланням.
 
Нагадаємо, рейс Харків-Ужгород буде носити ім’я Григорія Сковороди.
 
Источник:   Artishop
 Тэги:  харьков, ярмарка
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