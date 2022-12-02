02.12.2022 17:30 Віталій Хінєвіч
У Вроцлаві пройде харківський фестиваль українських дизайнерів Artishop
Для участі в ярмарку необхідно заздалегідь заповнити форму реєстрації.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Artishop.
Повідомляється, що ярмарок Artishop пройде 18 грудня в польському містечку Вроцлав.
У програмі хаходу:
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святковий ярмарок українських хендмейдерів: подарунки, прикраси, аксессуари з українською символікою, різдвяні вінки;
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іграшки, домашній декор, торби та інше, зроблене руками незламних українок;
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благодійний стенд, 100% з продажів якого піде на користь харківським волонтерам;
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обмін одягом та прикрасами (принось новий, або майже новий одяг та прикраси, які більше не приносять радощів, та обмінюй на те, що принесли інші учасники);
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майстер-класи;
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виступ українських музикантів;
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дитяча зона;
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смачна кава та смаколики від Etno Cafe.
«Затишні новорічні подарунки, зроблені руками українських майстринь, жива музика, благодійність, смачна кава, приємні зустрічі та нові знайомства - і все це у самому центрі Вроцлава на Артішоп у Барбарі
Бо Артішоп - це завжди про теплі зустрічі та живе спілкування .
Тож, якщо ви у Вроцлаві, вам не вистачає живого спілкування та ви шукаєте особливі новорічні подарунки - ласкаво просимо на Артішоп 18 грудня!»,-зазначили організатори ярмарку.
Ознайомитись з подробицями заходу можна перейшовши за посиланням
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