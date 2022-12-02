02.12.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

У Вроцлаві пройде харківський фестиваль українських дизайнерів Artishop

Для участі в ярмарку необхідно заздалегідь заповнити форму реєстрації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Artishop.

Повідомляється, що ярмарок Artishop пройде 18 грудня в польському містечку Вроцлав.

У програмі хаходу:

святковий ярмарок українських хендмейдерів: подарунки, прикраси, аксессуари з українською символікою, різдвяні вінки;

іграшки, домашній декор, торби та інше, зроблене руками незламних українок;

благодійний стенд, 100% з продажів якого піде на користь харківським волонтерам;

обмін одягом та прикрасами (принось новий, або майже новий одяг та прикраси, які більше не приносять радощів, та обмінюй на те, що принесли інші учасники);

майстер-класи;

виступ українських музикантів;

дитяча зона;

смачна кава та смаколики від Etno Cafe.

«Затишні новорічні подарунки, зроблені руками українських майстринь, жива музика, благодійність, смачна кава, приємні зустрічі та нові знайомства - і все це у самому центрі Вроцлава на Артішоп у Барбарі

Бо Артішоп - це завжди про теплі зустрічі та живе спілкування .

Тож, якщо ви у Вроцлаві, вам не вистачає живого спілкування та ви шукаєте особливі новорічні подарунки - ласкаво просимо на Артішоп 18 грудня!»,-зазначили організатори ярмарку.

Ознайомитись з подробицями заходу можна перейшовши за посиланням