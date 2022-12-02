    
Главная Новини Харкова ЖКГ Все здания, по возможности, должны быть отстроены, - Ігор Терехов
02.12.2022  17:47   Дмитро Колонєй

Все здания, по возможности, должны быть отстроены, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінофрмував у ході пресконференції.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, у місті відновлюватимуть та ремонтуватимуть після обстрілів як будинки комунальної форми власності, так і кооперативні.
 
За його словами, ремонтні роботи в будинках ЖК, ЖБК та ОСББ виконують на умовах мінімального співфінансування з мешканцями, щоб дотримуватись правил міської програми підтримки житлових кооперативів. Зокрема, зараз відновлюють один із кооперативів на Північній Салтівці.
 
Ігор Терехов також повідомив, що у різних будинках на Салтівці проживають від восьми осіб до 50% мешканців будинку. Де це було можливо, включили опалення.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, ремонт домов, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.12 Дороги та транспорт Безкоштовний пріїзд у Харкові: скільки він буде діяти розповів Ігор Терехов 01.12 Суспільство Ігор Терехов: Только сегодня более 10 тыс. харьковчан получили горячие обеды 01.12 Суспільство Польські благодійники привезли десятки генераторів для пунктів обігріву Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 