02.12.2022 17:47 Дмитро Колонєй

Все здания, по возможности, должны быть отстроены, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінофрмував у ході пресконференції.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, у місті відновлюватимуть та ремонтуватимуть після обстрілів як будинки комунальної форми власності, так і кооперативні.

За його словами, ремонтні роботи в будинках ЖК, ЖБК та ОСББ виконують на умовах мінімального співфінансування з мешканцями, щоб дотримуватись правил міської програми підтримки житлових кооперативів. Зокрема, зараз відновлюють один із кооперативів на Північній Салтівці.

Ігор Терехов також повідомив, що у різних будинках на Салтівці проживають від восьми осіб до 50% мешканців будинку. Де це було можливо, включили опалення.