19.01.2023 21:00 Дмитро Колонєй
У Харкові відновляють постраждали від обстрілів будинки
Про хід ремонту будівель розповіли КП «Харківжилбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківжилбуд» бригади підприємства 2022 році закрили 20,2 тис. вікон у будинках Слобідського та Індустріального районів, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.
За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства будівельники також відремонтували:
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133 покрівлі,
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120 дверей,
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вхідні групи у 34 під'їздах,
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внутрішньобудинкові системи централізованого опалення та гарячого водопостачання у 15 будинках,
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конструктиви 18 житлових будинків,
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вікна у 25 будинках та
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облаштували вісім пандусів.
Також бригади відремонтували 337 елементів дитячих та спортивних майданчиків, вивезли 420 куб. м подрібненого гілля та 1038 куб. м сміття.
У 2023 році роботи з відновлення житлових будинків продовжуються. Зокрема, будівельники вже закрили 138 вікон, відремонтували 64 дверей та п’ять покрівель.
Зараз фахівці відновлюють покрівлі на вулицях:
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Миру,
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Спартака,
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Фесенківській та
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Плеханівській.
А також ремонтують стіни, перекриття та під’їзди на пр. Героїв Харкова, вулицях Миру та Біблика.
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