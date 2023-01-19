19.01.2023 21:00 Дмитро Колонєй

У Харкові відновляють постраждали від обстрілів будинки

Про хід ремонту будівель розповіли КП «Харківжилбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківжилбуд» бригади підприємства 2022 році закрили 20,2 тис. вікон у будинках Слобідського та Індустріального районів, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства будівельники також відремонтували:

133 покрівлі,

120 дверей,

вхідні групи у 34 під'їздах,

внутрішньобудинкові системи централізованого опалення та гарячого водопостачання у 15 будинках,

конструктиви 18 житлових будинків,

вікна у 25 будинках та

облаштували вісім пандусів.

Також бригади відремонтували 337 елементів дитячих та спортивних майданчиків, вивезли 420 куб. м подрібненого гілля та 1038 куб. м сміття.

У 2023 році роботи з відновлення житлових будинків продовжуються. Зокрема, будівельники вже закрили 138 вікон, відремонтували 64 дверей та п’ять покрівель.

Зараз фахівці відновлюють покрівлі на вулицях:

Миру,

Спартака,

Фесенківській та

Плеханівській.

А також ремонтують стіни, перекриття та під’їзди на пр. Героїв Харкова, вулицях Миру та Біблика.



