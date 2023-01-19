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19.01.2023  21:00   Дмитро Колонєй

У Харкові відновляють постраждали від обстрілів будинки

Про хід ремонту будівель розповіли КП «Харківжилбуд».

Відновляють постраждали від обстрілів будинки у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківжилбуд» бригади підприємства 2022 році закрили 20,2 тис. вікон у будинках Слобідського та Індустріального районів, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. 
 
За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства будівельники також відремонтували:
  • 133 покрівлі,
  • 120 дверей,
  • вхідні групи у 34 під'їздах,
  • внутрішньобудинкові системи централізованого опалення та гарячого водопостачання у 15 будинках,
  • конструктиви 18 житлових будинків,
  • вікна у 25 будинках та
  • облаштували вісім пандусів. 
Також бригади відремонтували 337 елементів дитячих та спортивних майданчиків, вивезли 420 куб. м подрібненого гілля та 1038 куб. м сміття. 
 
У 2023 році роботи з відновлення житлових будинків продовжуються. Зокрема, будівельники вже закрили 138 вікон, відремонтували 64 дверей та п’ять покрівель.
 
Зараз фахівці відновлюють покрівлі на вулицях:
  • Миру,
  • Спартака,
  • Фесенківській та
  • Плеханівській.
А також ремонтують стіни, перекриття та під’їзди на пр. Героїв Харкова, вулицях  Миру та Біблика.
 
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ремонт домов, харьков, агрессия россии
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