М'ясний колобок на Водохреща

Колобки можна подавати як в холодному, так і гарячому вигляді як закуску або самостійну страву.
Як пише РЕДПОСТ, м'ясні колобки можна запікати в духовці разом із жиром, обсмажувати на сковороді, гасити в сметані або томатному соусі, а також смажити на грилі. Крім того, ви можете варіювати варіанти начинки і замість грибів, наприклад, покласти сир із зеленню, рис, картопляне пюре та все, що захочете.
Далі обробляйте колобок так, як вам до вподоби, враховуючи особливості ваших духовок, плит чи грилів.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати мінтай запечений з овочами в духовці
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