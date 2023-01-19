19.01.2023 21:33

М'ясний колобок на Водохреща

Колобки можна подавати як в холодному, так і гарячому вигляді як закуску або самостійну страву.

Як пише РЕДПОСТ, м'ясні колобки можна запікати в духовці разом із жиром, обсмажувати на сковороді, гасити в сметані або томатному соусі, а також смажити на грилі. Крім того, ви можете варіювати варіанти начинки і замість грибів, наприклад, покласти сир із зеленню, рис, картопляне пюре та все, що захочете.

М'ясний колобок

Продукти:

Свинина – 150 р.

Бекон – 100 г.

Гриби – 50 г.

Цибуля - ½ шт.

Жир – для смаження;

Соєвий соус – для маринаду;

Сіль та перець – за смаком.

Покроковий рецепт приготування

Наріжте свинину тонкими смужками, добре відбийте так, щоб вийшла тонка платівка, Натріть кожну сіллю та перцем. Цибулю почистіть, наріжте кубиками і обсмажте разом із грибами до готовності. Грибну начинку викладіть на свинячі смужки. Акуратно загорніть, формуючи закритий колобок. Кожну м'ясну кульку загорніть у тонку скибочку бекону і перев'яжіть ниткою, щоб вона не розпалася. Залийте колобки соєвим соусом і залиште маринуватися на 1,5 години.

Далі обробляйте колобок так, як вам до вподоби, враховуючи особливості ваших духовок, плит чи грилів.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати мінтай запечений з овочами в духовці

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