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19.01.2023  21:33   

М'ясний колобок на Водохреща

Колобки можна подавати як в холодному, так і гарячому вигляді як закуску або самостійну страву.

Як приготувати м'ясний колобок на Водохреща

Як пише РЕДПОСТ, м'ясні колобки можна запікати в духовці разом із жиром, обсмажувати на сковороді, гасити в сметані або томатному соусі, а також смажити на грилі. Крім того, ви можете варіювати варіанти начинки і замість грибів, наприклад, покласти сир із зеленню, рис, картопляне пюре та все, що захочете.

М'ясний колобок

Продукти:
  • Свинина – 150 р.
  • Бекон – 100 г.
  • Гриби – 50 г.
  • Цибуля - ½ шт.
  • Жир – для смаження;
  • Соєвий соус – для маринаду;
  • Сіль та перець – за смаком.
Покроковий рецепт приготування
  1. Наріжте свинину тонкими смужками, добре відбийте так, щоб вийшла тонка платівка,
  2. Натріть кожну сіллю та перцем.
  3. Цибулю почистіть, наріжте кубиками і обсмажте разом із грибами до готовності.
  4. Грибну начинку викладіть на свинячі смужки.
  5. Акуратно загорніть, формуючи закритий колобок.
  6. Кожну м'ясну кульку загорніть у тонку скибочку бекону і перев'яжіть ниткою, щоб вона не розпалася.
  7. Залийте колобки соєвим соусом і залиште маринуватися на 1,5 години. 

Далі обробляйте колобок так, як вам до вподоби, враховуючи особливості ваших духовок, плит чи грилів.

Смачного!

 Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати мінтай запечений з овочами в духовці

 
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