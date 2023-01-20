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20.01.2023  06:00   Рита Парфенова

Кінець робочого тижня буде теплим: прогноз погоди у Харкові на 20 січня

Незвичайне для січня тепло протримається ще в п'ятницю, день очікується пасмурним, зате без опадів.

харьков

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+5°C (відчувається як +4°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...0°C (відчувається як +2°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжна — натякала на рясний урожай.

До 20-го січня закінчувались Богоявленські морози, і хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла: “Тріщи, мороз, не тріщи — минули Водохрещі: дуй, хурделиця, не дуй — на Великдень пішло”.

 


Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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