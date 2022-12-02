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02.12.2022  11:30   Віталій Хінєвіч

Рейс Харків-Ужгород буде носити ім’я Григорія Сковороди

2 грудня вирушить перший рейс з оновленою назвою.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди — видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника — Укрзалізниця увічнює маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат... і повернення додому.
 
Відтепер рейс №17/18 Харків — Ужгород носитиме горде ім'я "Сковорода Експрес", а вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського композитора та піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
Варто зазначити, що сьогодні перший рейс вирушить з Ужгорода о 13:25 та прибуде в Харків завтра о 10:01. 
 
Нагадаємо, у Харкові пройде марафон з нагоди 300-річчя Сковороди.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезд
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