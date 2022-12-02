02.12.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

Рейс Харків-Ужгород буде носити ім’я Григорія Сковороди

2 грудня вирушить перший рейс з оновленою назвою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди — видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника — Укрзалізниця увічнює маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат... і повернення додому.

Відтепер рейс №17/18 Харків — Ужгород носитиме горде ім'я "Сковорода Експрес", а вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського композитора та піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Варто зазначити, що сьогодні перший рейс вирушить з Ужгорода о 13:25 та прибуде в Харків завтра о 10:01.

Нагадаємо, у Харкові пройде марафон з нагоди 300-річчя Сковороди.