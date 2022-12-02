Патрульні Харкова врятували людей з палаючого будинку (відео)

Патрульні підрозділу тактико-оперативного реагування вчастно оказали допомогу на пожежі
Удень 30 листопада під час патрулювання на вулиці Маршала Конєва поліцейські підрозділу ТОР помітили дим. Патрульні Денис Даниленко, Ігор Кириченко, Михайло Сідельніков та Артем Блищик одразу кинулись на допомогу.
Наближаючись до будівлі, інспектори помітили чоловіка. Він марно намагався загасити вогонь, який вже охопив більшу частину будинку. Не гаючи часу, патрульні з'ясували, хто з мешканців залишився в домі та оперативно евакуювали їх з вогню.
Надалі поліцейські передали потерпілих медикам.
Нагадаємо, бригада медиків у складі лікаря Анни Лелуф, фельдшера Ірини Носової та водія Сергія Валерійовича врятувала постраждалого на пожежі.
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