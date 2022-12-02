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02.12.2022  10:59   Рита Парфенова

Наслідки ракетного удару по Харківщині 1 грудня (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Чугуївського та Куп’янського районів.

окупанти вдарили ракетою по житловій п‘ятиповерхівці поблизу Чугуєва: поранено двох жінок

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

1 грудня близько 23:30 російські військові завдали ракетний удар по селу Клугино-Башкирівка поблизу Чугуєва. Ворожа ракета влучила у дах п’ятиповерхівки: зруйновано 4-ий та 5-ий поверхи. Отримали поранення 24-річна та 67-річна жінки. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з Бєлгородської області РФ.

окупанти вдарили ракетою по житловій п‘ятиповерхівці поблизу Чугуєва: поранено двох жінок окупанти вдарили ракетою по житловій п‘ятиповерхівці поблизу Чугуєва: поранено двох жінок

У с. Караїчне Чугуївського району внаслідок обстрілу ЗС РФ зруйновано житловий будинок. Під постійним ворожим вогнем також залишається прикордонне з РФ м. Вовчанськ.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Куп‘янський район: у с. Колодязне відбулось займання гаражу та господарчої будівлі, у Куп’янську – пошкоджено адміністративну будівлю.

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

окупанти вдарили ракетою по житловій п‘ятиповерхівці поблизу Чугуєва: поранено двох жінок окупанти вдарили ракетою по житловій п‘ятиповерхівці поблизу Чугуєва: поранено двох жінок

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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