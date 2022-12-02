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02.12.2022  10:24   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: за добу знешкоджено майже дві сотні мін та боєприпасів

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили кілометри автодоріг, ЛЕП та газопроводів.

піротехнік дснс

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 1 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 15,8 га території, 10,7 км ЛЕП, 1,6 км автомобільних доріг, 0,3 км газопроводів. Саперами виявлено та знешкоджено 186 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.
 
Загалом з 8 вересня піротехніки обстежили 1632,6 га території, 244,4 км автомобільних доріг, 540,4 км ЛЕП, 154 км залізничних колій та 186,6 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 44 тис. 209 ВНП.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 1 по 2 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разминирование, гсчс, харьков
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