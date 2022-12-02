Розмінування Харківщини: за добу знешкоджено майже дві сотні мін та боєприпасів

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили кілометри автодоріг, ЛЕП та газопроводів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 1 по 2 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате. Навряд чи це буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
На початку грудня художники-аніматори, в професіях яких є приставка -D, відзначають професійні свята.
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