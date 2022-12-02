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02.12.2022  08:53   Рита Парфенова

Харків на ранок 2 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 1 по 2 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 грудня.

Протягом доби ворогом спричинені 3 пожежі на території Дворічанської, Вовчанської та Дергачівської громад.

Перша пожежа трапилась об 11:29 у селі Колодязне Дворічанської громади Куп’янського району. На території приватного домоволодіння горів гараж, автомобіль ВАЗ-21118 та дах літньої кухні на площі 20 кв.м. На місці події працювали рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вони локалізували вогонь о 12:10  та ліквідували його о 14:00.

У м. Вовчанськ ворожий снаряд влучив у трактор, який відразу загорівся. Вогнеборці 47-ї ДПРЧ виїхали на місце події о 16:35 і вже о 17:15 загасили вогонь. Площа пожежі склала 15 кв.м.

А в селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківського району обстріли спричинили пожежу сухостою. На момент прибуття рятувальників 63-го Державного пожежно-рятувального посту о 17:10 горіла трава на площі 500 кв.м. Вогонь приборкали о 17:45.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць ворожих обстрілів, де пожеж не зафіксовано.

Близько 08:30 в результаті артобстрілу з боку окупантів у м. Куп’янську пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Близько 23:30 ворожа ракета влучила у житлову п’ятиповерхівку, що розташована у селі Клугино-Башкирівка Чугуївського району. Сталися часткові  руйнування конструктивних елементів будинків, постраждала 1 людина.

Загалом за добу з 1 по 2 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

  • 18 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 спричинені ворожими обстрілами;
  • 11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 –  на чергування;
  • 7 – інші виїзди.


Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 186 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  ракетный удар, пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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