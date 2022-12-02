02.12.2022 08:53 Рита Парфенова

Харків на ранок 2 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 1 по 2 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 грудня.

Протягом доби ворогом спричинені 3 пожежі на території Дворічанської, Вовчанської та Дергачівської громад.



Перша пожежа трапилась об 11:29 у селі Колодязне Дворічанської громади Куп’янського району. На території приватного домоволодіння горів гараж, автомобіль ВАЗ-21118 та дах літньої кухні на площі 20 кв.м. На місці події працювали рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вони локалізували вогонь о 12:10 та ліквідували його о 14:00.



У м. Вовчанськ ворожий снаряд влучив у трактор, який відразу загорівся. Вогнеборці 47-ї ДПРЧ виїхали на місце події о 16:35 і вже о 17:15 загасили вогонь. Площа пожежі склала 15 кв.м.



А в селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківського району обстріли спричинили пожежу сухостою. На момент прибуття рятувальників 63-го Державного пожежно-рятувального посту о 17:10 горіла трава на площі 500 кв.м. Вогонь приборкали о 17:45.



Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць ворожих обстрілів, де пожеж не зафіксовано.



Близько 08:30 в результаті артобстрілу з боку окупантів у м. Куп’янську пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.



Близько 23:30 ворожа ракета влучила у житлову п’ятиповерхівку, що розташована у селі Клугино-Башкирівка Чугуївського району. Сталися часткові руйнування конструктивних елементів будинків, постраждала 1 людина.



Загалом за добу з 1 по 2 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 спричинені ворожими обстрілами;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

7 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 186 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей.