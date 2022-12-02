Ракетний удар знищив п’ятиповерхівку під Харковом (фото)

Увечері 1 грудня військові рф нанесли декілька ракетних ударів по Чугуївському району.
Один з ударів прийшовся по п'ятиповерховому житловому будинку в селі Клугіно-Башкирівка, що розташоване поблизу міста Чугуєва, повідомляє РЕДПОСТ.
Внаслідок атаки зруйнувалися верхні поверхи будівлі.
Попередньо відомо, що внаслідок ракетної атаки поранення отримала жінка.
За словами Чугуївськогі міського голови Галини Мінаєвої, постраждалі мешканці будинку будуть забезпечені тимчасовим житлом.
Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей.
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