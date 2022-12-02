Ворог обстрілює Харківщину ракетами, з артилерії та танків

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під артобстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів:
Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате. Навряд чи це буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
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