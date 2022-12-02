02.12.2022 08:14 Рита Парфенова

Ворог обстрілює Харківщину ракетами, з артилерії та танків

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під артобстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Слобожанське,

Огірцеве,

Бочкове,

Мала Вовча,

Бударки,

Стрілеча,

Тернова,

Чугунівка,

Дворічне,

Западне.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів:

Табаївка,

Крохмальне,

Берестове.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області.