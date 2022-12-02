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02.12.2022  08:14   Рита Парфенова

Ворог обстрілює Харківщину ракетами, з артилерії та танків

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під артобстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Слобожанське,
  • Огірцеве,
  • Бочкове,
  • Мала Вовча,
  • Бударки,
  • Стрілеча,
  • Тернова,
  • Чугунівка,
  • Дворічне,
  • Западне.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів:

  • Табаївка,
  • Крохмальне,
  • Берестове.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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