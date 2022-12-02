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02.12.2022  09:00   

Стало відомо про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по п’ятиповерхівці під Харковом

Травми отримали дві мешканки будинку в селі Клугино-Башкирівка.

окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок у селі Клугино-Башкирівка близько півночі 1 грудня.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами дві жінки постраждали, коли окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок  у селі Клугино-Башкирівка близько півночі 1 грудня.

Одну з них, 67 років, госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно.

Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 1 по 2 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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