02.12.2022 09:00

Стало відомо про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по п’ятиповерхівці під Харковом

Травми отримали дві мешканки будинку в селі Клугино-Башкирівка.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами дві жінки постраждали, коли окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок у селі Клугино-Башкирівка близько півночі 1 грудня.



Одну з них, 67 років, госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно.



Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 1 по 2 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.