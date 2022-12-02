02.12.2022 09:38 Рита Парфенова

Непогашена цигарка вбила чоловіка на Харківщині

Чоловік загинув через власну необережність під час паління.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області.

Пожаже сталася близько сьомої години вечора 1 грудня у приватній оселі на вул. Героїв Афганців, 38 в м. Люботин Харківського району.

Горіла одна з житлових кімнат на площі 35 кв.м. В ній під час пожежогасіння рятувальники 48-ДПРЧ відшукали тіло 34-річного чоловіка.

О 19:25 вогонь локалізували, о 21:08 ліквідували.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 1 по 2 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.





