02.12.2022 09:58 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 44 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 367 осіб. Одужало 306 914 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1201 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 19 осіб (із них 18 – мешканці міста Харкова). Дев’ять позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському районі, 5 – у Богодухівському, по 4 – у Красноградському та Куп’янському, 3 – у Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 грудня.