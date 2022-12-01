01.12.2022 10:25 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 9 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 323 осіб. Одужало 306 675 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1397 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Лозівському районі: за добу діагноз підтвердився у 11 осіб. Дев’ять позитивних результатів зареєстровано в Харківському районі (усі - мешканці міста Харкова). По дві людини захворіли в Ізюмському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 листопада.