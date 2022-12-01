01.12.2022 10:47 Рита Парфенова

Як у Харкові подати заявку на 1562 та звернутися по допомогу різними способами

Коли знеструмлений Харків та обладнання мобільних операторів, існує декілька способів, як звернутися по допомогу.



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Як повідомлє РЕДПОСТ, у разі труднощів із дзвінками в інформаційно-диспетчерську службу «15-62», заявку можна подати через:

сайт «1562»: https://1562.kharkov.ua/uk/order/index/ (якщо не виходить вдома, можна прийти до найближчого «пункту незламності», де є доступ до інтернету (зв’язку);

у разі перевантаження ліній з 1 грудня тимчасово вводиться гаряча лінія «15-35»;

за телефоном «15-62» зі стаціонарного чи мобільного телефонів («Київстар», «Vodafone» - дзвінки безкоштовні, «Lifecell» - за тарифами мобільного оператора);

за номером телефону: (057) 760-70-62.

По екстрену медичну допомогу за відсутності електропостачання в умовах воєнного стану можна звернутися з мобільного або стаціонарного телефонів за номерами: «103», «112», «101», «102».



Також працюють резервні номери оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги з мобільного чи стаціонарного телефонів:

(050) 040-03-76;

(050) 040-05-21;

(050) 040-09-34;

(095) 040-04-47;

(067) 540-13-52;

(067) 543-13-10;

(063) 950-93-33;

(093) 288-23-58.

Для людей з вадами слуху та мови - (098) 044-81-03.



Крім того, можна набрати номери оперативно-диспетчерської служби через «Viber», «Telegram», «WhatsApp» - (050) 308-75-98, «Skype» - 103kh. Ще є можливість звернутися до пунктів постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, «пунктів незламності», до найближчої лікарні чи зупинити автомобіль швидкої, поліції, пожежників та попросити про допомогу.

В АТ «Харківобленерго» надали контакти для зв’язку під час відключення електропостачання. У компанії зазначили, що щодня та цілодобово працює кол-центр:

(057) 34-24-413;

(067) 23-40-413;

(063) 05-40-413;

(050) 05-40-413.

Також у «AppStore» та «Google Play» можна завантажити мобільний додаток «Харенерго».