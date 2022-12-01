Як у Харкові подати заявку на 1562 та звернутися по допомогу різними способами

Коли знеструмлений Харків та обладнання мобільних операторів, існує декілька способів, як звернутися по допомогу.
Як повідомлє РЕДПОСТ, у разі труднощів із дзвінками в інформаційно-диспетчерську службу «15-62», заявку можна подати через:
По екстрену медичну допомогу за відсутності електропостачання в умовах воєнного стану можна звернутися з мобільного або стаціонарного телефонів за номерами: «103», «112», «101», «102».
Також працюють резервні номери оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги з мобільного чи стаціонарного телефонів:
Для людей з вадами слуху та мови - (098) 044-81-03.
Крім того, можна набрати номери оперативно-диспетчерської служби через «Viber», «Telegram», «WhatsApp» - (050) 308-75-98, «Skype» - 103kh. Ще є можливість звернутися до пунктів постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, «пунктів незламності», до найближчої лікарні чи зупинити автомобіль швидкої, поліції, пожежників та попросити про допомогу.
В АТ «Харківобленерго» надали контакти для зв’язку під час відключення електропостачання. У компанії зазначили, що щодня та цілодобово працює кол-центр:
Також у «AppStore» та «Google Play» можна завантажити мобільний додаток «Харенерго».
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У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня відповідно до рішення ВООЗ та рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році.
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