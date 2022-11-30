30.11.2022 10:58 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 299 осіб. Одужало 306 537 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1512 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 14 осіб (із них 13 - мешканці міста Харкова). По сім позитивних результатіви зареєстровано в Богодухівському та Ізюмському районах області. Дві людини захворіли у Чугуївському, одна - у Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 29 листопада.