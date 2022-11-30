30.11.2022 11:00 Віталій Хінєвіч

Чехія передасть Україні два автобуси для евакуації поранених

Уряд Чехії відправить до України два спеціальні автобуси для евакуації поранених українців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що автобуси дозволять безпечно евакуювати більше ніж 10 важкохворих пацієнтів, які наразі потребують лікування за кордоном. За словами заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременка, з початку повномасштабної війни чеські партнери передали Україні численне критично важливе обладнання та понад 700 тисяч ліків.

«Наша медична система наразі готується до надважкої зими. Ми цінуємо, що всі ці місяці поруч залишаються наші міжнародні партнери, які завжди готові прийти на допомогу. Ми вдячні чеській стороні за системну підтримку в такий складний час», – зазначив Олексій Яременко під час зустрічі з представниками уряду Чеської республіки.

Окрім того, Чехія готова долучатися до розвитку реабілітаційних послуг в Україні та реалізувати ряд проєктів, зокрема, спрямованих на навчання українських фахівців із реабілітації.

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