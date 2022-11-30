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30.11.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Харківські пожежники врятували від вогню кошеня

Рятувальники гасили пожежу на території одного із підприємств.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що горіла окремо розташована господарча споруда на площі 100 кв.м. Під час ліквідації пожежі рятувальники почули крик кошеня.
 
«Кошеня кричало до нестями, кличучи на допомогу. Налякане, промокле, у темній задимленій кімнаті та ще й під прогорілими конструкціями даху, який з хвилини на хвилину міг обвалитися... Рятувальники ледь відшукали його у найдальшому кутку. Взяли на руки і винесли подалі від небезпеки. Вже в пожежній машині кицю відмили, просушили, приголубили, дали нове ім’я — Картонка. Так в народі називають підприємство, де сталась пожежа. Воно власне виготовляє картонні вироби.
 
Тепер врятована Картонка буде жити в пожежній частині на радість рятувальникам, котрі, до речі, вже давно хотіли завести собі пухнасте щастя. Проте, якщо знайдеться колишній господар, вони з радістю віддадуть йому врятованого улюбленця»,- розповіли в ДСНС.
 
Нагадаємо, у Харкові на міні підірвалася людина.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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