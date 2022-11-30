30.11.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

Харківські пожежники врятували від вогню кошеня

Рятувальники гасили пожежу на території одного із підприємств.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що горіла окремо розташована господарча споруда на площі 100 кв.м. Під час ліквідації пожежі рятувальники почули крик кошеня.

«Кошеня кричало до нестями, кличучи на допомогу. Налякане, промокле, у темній задимленій кімнаті та ще й під прогорілими конструкціями даху, який з хвилини на хвилину міг обвалитися... Рятувальники ледь відшукали його у найдальшому кутку. Взяли на руки і винесли подалі від небезпеки. Вже в пожежній машині кицю відмили, просушили, приголубили, дали нове ім’я — Картонка. Так в народі називають підприємство, де сталась пожежа. Воно власне виготовляє картонні вироби.

Тепер врятована Картонка буде жити в пожежній частині на радість рятувальникам, котрі, до речі, вже давно хотіли завести собі пухнасте щастя. Проте, якщо знайдеться колишній господар, вони з радістю віддадуть йому врятованого улюбленця»,- розповіли в ДСНС.