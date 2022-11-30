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30.11.2022  11:27   Рита Парфенова

Холодильники, пралки та електропечі отримали переселенці з деокупованої Харківщини (фото)

Техніку отримали внутрішньо переміщені особи із деокупованих населених пунктів області, яких розселили по гуртожиткам.

Холодильники, пралки та електропечі отримали переселенці з деокупованої Харківщини (фото)

Сучасну побутову техніку надали в гуманітарній місії ООН, повідомляє РЕДПОСТ. ВПО отримали мікрохвильові печі, пральні машини, електропечі, холодильники та електрочайники. Техніку вже доставили в гуртожитки освітніх закладів області, де отримали прихисток переселенці.

«Звісно, це не всі потреби, які виникають у зв’язку із переселенням цих осіб, їх перебуванням в гуртожитках, як внутрішньо переміщених, але адміністрація намагається забезпечити базові потреби та створити комфортні умови», - зазначив заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської ОВА Андрій Васильєв.

Холодильники, пралки та електропечі отримали переселенці з деокупованої Харківщини (фото)

Отриману техніку розподілили по гуртожитках, в залежності від кількості проживаючих ВПО. Мікрохвильові печі, електрочайники, холодильники та електропечі розмістять на поверхах для загального користування. Під встановлення пральних машин наразі готують комунікації.

Холодильники, пралки та електропечі отримали переселенці з деокупованої Харківщини (фото)

«Нам треба провести електрику до місць встановлення пральних машин. Крім того ми маємо прокласти туди подачу води і її відведення. Тоді машинками можна буде користуватися», - розповіла завідуюча одного з гуртожитків Людмила Тодорова.

Холодильники, пралки та електропечі отримали переселенці з деокупованої Харківщини (фото)

Нагадаємо, впродовж останніх семи днів у Харківський, Чугуївський, Лозівський, Куп’янський та Ізюмський райони передали 40 тонн гумдопомоги та понад 5000 продуктових наборів.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  гуманитарка, харьков
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