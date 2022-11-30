30.11.2022 11:27 Рита Парфенова

Холодильники, пралки та електропечі отримали переселенці з деокупованої Харківщини (фото)

Техніку отримали внутрішньо переміщені особи із деокупованих населених пунктів області, яких розселили по гуртожиткам.

Сучасну побутову техніку надали в гуманітарній місії ООН, повідомляє РЕДПОСТ. ВПО отримали мікрохвильові печі, пральні машини, електропечі, холодильники та електрочайники. Техніку вже доставили в гуртожитки освітніх закладів області, де отримали прихисток переселенці.

«Звісно, це не всі потреби, які виникають у зв’язку із переселенням цих осіб, їх перебуванням в гуртожитках, як внутрішньо переміщених, але адміністрація намагається забезпечити базові потреби та створити комфортні умови», - зазначив заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської ОВА Андрій Васильєв.

Отриману техніку розподілили по гуртожитках, в залежності від кількості проживаючих ВПО. Мікрохвильові печі, електрочайники, холодильники та електропечі розмістять на поверхах для загального користування. Під встановлення пральних машин наразі готують комунікації.

«Нам треба провести електрику до місць встановлення пральних машин. Крім того ми маємо прокласти туди подачу води і її відведення. Тоді машинками можна буде користуватися», - розповіла завідуюча одного з гуртожитків Людмила Тодорова.

Нагадаємо, впродовж останніх семи днів у Харківський, Чугуївський, Лозівський, Куп’янський та Ізюмський райони передали 40 тонн гумдопомоги та понад 5000 продуктових наборів.