29.11.2022 17:40 Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області отримали гуманітарну допомогу

Громадянам передали 40 тонн гумдопомоги та понад 5000 продуктових наборів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що впродовж останніх семи днів конвої обласного гуманітарного штабу виїжджали у Харківський, Чугуївський, Лозівський, Куп’янський та Ізюмський райони.

Жителям Вовчанської громади передали 20 тонн продуктів харчування, засобів гігієни та 1000 продовольчих наборів. Ще 500 проднаборів доправили у село Хотімля Старосалтівської громади.

Водночас 20 тонн продуктів спрямували для жителів Куп’янщини. Кіндрашівська й Первомайська громади отримали по 2000 й 1000 продовольчих наборів відповідно.

У Люботинську громаду передали більше 600 проднаборів, а жителям Балаклійської громади для відновлювально-ремонтних робіт доправили майже 800 дерево-плит.

Нагадаємо, у Куп'янську відновлюють газопостачання після ворожих обстрілів.