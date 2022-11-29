29.11.2022 15:25 Віталій Хінєвіч
У Куп'янську відновлюють газопостачання після ворожих обстрілів
Фахівці проводять ремонтні роботи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ «Харківгаз».
Повідомляється, що газовики відновлюють роботу газових мереж та підключають газ в будинки Куп‘янська, які залишились без енергоносія через обстріли рф українського міста.
Після ремонтів пошкоджених інфраструктурних об‘єктів, природний газ надійшов у понад 500 осель куп‘янчан.
Загалом, протягом дня, проведено ремонт розподільних та будинкових комунікацій, з подальшим пуском газу, в шести деокупованих містах і селищах області.
Нагадаємо, комунальники усувають пошкодження
на водоводах.
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