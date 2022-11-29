29.11.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

У Куп'янську відновлюють газопостачання після ворожих обстрілів

Фахівці проводять ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Повідомляється, що газовики відновлюють роботу газових мереж та підключають газ в будинки Куп‘янська, які залишились без енергоносія через обстріли рф українського міста.

Після ремонтів пошкоджених інфраструктурних об‘єктів, природний газ надійшов у понад 500 осель куп‘янчан.

Загалом, протягом дня, проведено ремонт розподільних та будинкових комунікацій, з подальшим пуском газу, в шести деокупованих містах і селищах області.

Нагадаємо, комунальники усувають пошкодження на водоводах.