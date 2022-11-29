    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Куп'янську відновлюють газопостачання після ворожих обстрілів
29.11.2022  15:25   Віталій Хінєвіч

У Куп'янську відновлюють газопостачання після ворожих обстрілів

Фахівці проводять ремонтні роботи.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Повідомляється, що газовики відновлюють роботу газових мереж та підключають газ в будинки Куп‘янська, які залишились без енергоносія через обстріли рф українського міста.
  
Після ремонтів пошкоджених інфраструктурних об‘єктів, природний газ надійшов у понад 500 осель куп‘янчан.
 
Загалом, протягом дня, проведено ремонт розподільних та будинкових комунікацій, з подальшим пуском газу, в шести деокупованих містах і селищах області.
 
Нагадаємо, комунальники усувають пошкодження на водоводах.
 
Источник:   АТ «Харківгаз».
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.11 ЖКГ В Укренерго повідомили про дефіцит потужності у розмірі 30% 29.11 ЖКГ Комунальники усувають пошкодження на водоводах 29.11 ЖКГ Енергетики просять мешканців Харківської області передати показання лічильників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 