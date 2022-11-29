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29.11.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

Як звернутися по екстрену медичну допомогу за відсутності електропостачання та зв’язку в умовах воєнного стану

Громадянам надали екстрені номери телефонів.

Швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що Департамент охорони здоров’я ХОВА надає актуальні номери:
 
  • 1. Набрати номер «103» з мобільного або стаціонарного телефону.
  • 2. Набрати номери інших екстрених служб з мобільного або стаціонарного:
  • 112 – Центр громадської безпеки.
  • 101 – Пожежна охорона.
  • 102 – Поліція.
 
3. Набрати на резервні номери оперативно – диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги з мобільного чи стаціонарного телефонів:
 
  • (050) 040-03-76
  • (050) 040-05-21
  • (050) 040-09-34
  • (095) 040-04-47
  • (067) 540-13-52
  • (067) 543-13-10
  • (063) 950-93-33
  • (093) 288-23-58
  • Для людей з вадами слуху та мови – (098) 044-81-03.
 
4. Набрати номери оперативно – диспетчерської служби через інтернет додатки:
 
  • Viber, Telegram, WhatsApp (050) 308-75-98; Skype адреса: 103kh.
 
5. Звернутися до пунктів постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів незламності.
 
6. Самостійно звернутися до найближчої лікарні.
 
7. Зупинити автомобіль швидкої, поліції, пожежників та попросити про допомогу.
 
Додатково. Мережа ЕМД в Харківській області. Пункти незламності.
 
Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, медицина
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