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29.11.2022  16:15   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці в Харківській області продовжують знаходити боєприпаси та ексгумувати тіла людей

Харківські поліцейські продовжують здійснювати стабілізаційні заходи на територіях деокупованих населених пунктів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що майже щодня правоохоронці продовжують виявляти боєприпаси - протитанкові міни, гранати, міни «лепесток».
 
Поліцейські встановили 7 окремих місць поховань осіб, що загинули під час обстрілів. Правоохоронці ексгумували тіла двох загиблих та направили на експертне дослідження для встановлення причин смерті. Їх особи встановлені. 
 
У селі Довгеньке Ізюмського району спільно з вибухотехнічною службою обстежене кладовище, планується проведення ексгумації та призначення експертиз.
 
Крім цього зазначається, що поліцейські патрулюють місцевість й оперативно реагують на повідомлення громадян, опитують місцеве населення, надають соціальну та гуманітарну допомогу мешканцям. Поліцейські сектору ювенальної превенції відвідали родини з дітьми у селищі Козача Лопань.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли Куп'янський район.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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