29.11.2022 16:15 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці в Харківській області продовжують знаходити боєприпаси та ексгумувати тіла людей

Харківські поліцейські продовжують здійснювати стабілізаційні заходи на територіях деокупованих населених пунктів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що майже щодня правоохоронці продовжують виявляти боєприпаси - протитанкові міни, гранати, міни «лепесток».

Поліцейські встановили 7 окремих місць поховань осіб, що загинули під час обстрілів. Правоохоронці ексгумували тіла двох загиблих та направили на експертне дослідження для встановлення причин смерті. Їх особи встановлені.

У селі Довгеньке Ізюмського району спільно з вибухотехнічною службою обстежене кладовище, планується проведення ексгумації та призначення експертиз.

Крім цього зазначається, що поліцейські патрулюють місцевість й оперативно реагують на повідомлення громадян, опитують місцеве населення, надають соціальну та гуманітарну допомогу мешканцям. Поліцейські сектору ювенальної превенції відвідали родини з дітьми у селищі Козача Лопань.