29.11.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 30 листопада

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 30 листопада буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості північних областей вночі невеликий сніг.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 7-12, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20.

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатському регіоні та на сході країни 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Криму вдень 5-10° тепла.