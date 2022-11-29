29.11.2022 16:40 Віталій Хінєвіч
Погода в Україні 30 листопада
Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Повідомляється, що в Україні 30 листопада буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості північних областей вночі невеликий сніг.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний, 7-12, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20.
Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатському регіоні та на сході країни 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Криму вдень 5-10° тепла.
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