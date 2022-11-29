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29.11.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

Фахівці провели аналіз захворюваності у Харківській області.

лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 47 тижні (21.11.2022 – 27.11.2022) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) в області захворіло 1463 особи, з них  475 (32,5%) дітей віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем зниження захворюваності на 25,4%,  як за рахунок зниження захворюваності серед дорослих – на 26,4% так і дітей – на 23,0%.
 
Показник захворюваності становить 55,88 на 100 тис. населення та не перевищує показник епідемічного порогу, що менше минулорічного у 6,6 рази.   Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.
 
Госпіталізовано 120 осіб проти 132 на минулому тижні, що становить 8,2% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 21 дитина (17,5%). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження числа госпіталізованих на 9,1%, за рахунок зниження госпіталізованих як серед дітей так і серед дорослих (на 34,4% та на 1,0% відповідно).
 
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 152,70 на 100 тис. населення, найнижчий – у Ізюмському районі (34,41 на 100 тис. населення).
 
Станом на 28.11.2022 проти грипу щеплено 146 осіб, з них 95 – з груп ризику (у т.ч. 54 медичних працівника та 7 дітей).
 
Методом ПЛР обстежено 323 особи, з них у 71 (21,9%) виявлено вірус SARS-CoV-2. При проведенні вірусологічного моніторингу у 2-х осіб виявлено РС-вірус. Циркуляція вірусів грипу не зареєстрована.
 
Спочатку епідемічного сезону серед обстежених 2122 осіб, з них у 577 (27,2%) виявлено позитивні результати, з яких у 559 осіб (96,9%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 18 осіб (3,1%) – РС-вірус.
 
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Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, медицина
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