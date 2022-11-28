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28.11.2022  16:50   Віталій Хінєвіч

Як зберігати продукти, якщо вимкнули світло

В умовах повномасштабної війни та збройної агресії росії в Україні тривають віялові та аварійні відключення електроенергії.

продукти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що експерти надали поради, які допоможуть зберегти свіжі продукти харчування:
 
  • у холодильнику має бути температура +4 °С або нижче, у морозильній камері – не вище -4 °С;
  • заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4° С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий або блоковий лід;
  • якщо вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильну камеру;
  • ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою;
  • перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 °С або нижче;
  • також спробуйте заздалегідь підготуватися та зробити запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). При цьому віддавайте перевагу харчовим продуктам з мінімальною кількістю солі (рекомендовано не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).
Намагайтесь готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час. Купуючи харчові продукти, надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника.
 
Крім того, продукти харчування також можна зберігати у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.
 
Нагадаємо, українцям розповіли, як уберегти себе від отруєння чадним газом.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  свет, медицина
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