28.11.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

Як зберігати продукти, якщо вимкнули світло

В умовах повномасштабної війни та збройної агресії росії в Україні тривають віялові та аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що експерти надали поради, які допоможуть зберегти свіжі продукти харчування:

у холодильнику має бути температура +4 °С або нижче, у морозильній камері – не вище -4 °С;

заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4° С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий або блоковий лід;

якщо вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильну камеру;

ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою;

перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 °С або нижче;

також спробуйте заздалегідь підготуватися та зробити запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). При цьому віддавайте перевагу харчовим продуктам з мінімальною кількістю солі (рекомендовано не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).

Намагайтесь готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час. Купуючи харчові продукти, надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника.

Крім того, продукти харчування також можна зберігати у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.