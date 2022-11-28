28.11.2022 16:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові провели захід, присвячений 300-річчю Сковороди

Захід проходив у режимі онлайн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що 25листопада 2022 року у місті Харкові в режимі онлайн відбулася Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Шляхами мандрів Григорія Сковороди», присвячена 300-річчю з дня народження митця.

Організатори конференції: Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді; Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за підтримки та сприяння Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

До участі в конференції було подано 21 роботу 36-ти авторів з восьми областей України: Житомирської, Запорізької, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Чернівецької.

Під час виступів учасники заходу представили розробки туристсько-краєзнавчих маршрутів проведених краєзнавчих експедицій, навчально-тематичних екскурсій місцями, пов’язаними з життям і творчістю Григорія Сковороди. Кожна презентація містила маршрут подорожі, картографічні матеріали, опис цікавих місць та екскурсійних об’єктів, аналіз музейних матеріалів, топоніміку. Роботи доповідачів вирізнялися високою якістю оформлення, містили пошукову складову, опис екскурсійних об’єктів, джерела літератури, інформацію про спілкування з місцевими краєзнавцями. Матеріали краєзнавчо-дослідницьких робіт мають практичне значення і можуть поповнити музеї закладів освіти, краєзнавчі гуртки, праці інших авторів, посприяти організації нових експедицій.

За підсумками проведення конференції всі учасники будуть нагороджені грамотами. Організатори заходу планують видати збірку за матеріалами краєзнавчо-дослідницьких робіт.