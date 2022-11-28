28.11.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 29 листопада

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 29 листопада буде хмарна погода. У більшості північних, центральних, Хмельницькій та Одеській областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Вночі та вранці у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8° морозу, вдень у південній частині, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла).