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28.11.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 29 листопада

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 29 листопада буде хмарна погода. У більшості північних, центральних, Хмельницькій та Одеській областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
Вночі та вранці у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.
 
Вітер східний, 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
 
Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8° морозу, вдень у південній частині, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла).
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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