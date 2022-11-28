28.11.2022 16:00 Віталій Хінєвіч
Погода в Україні 29 листопада
Синоптики прогнозують похмуру погоду.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Повідомляється, що в Україні 29 листопада буде хмарна погода. У більшості північних, центральних, Хмельницькій та Одеській областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
Вночі та вранці у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер східний, 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8° морозу, вдень у південній частині, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла).
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0