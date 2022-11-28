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28.11.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

Пункти гарячого харчування планують організувати в Харкові

Планується, що пункти мають розпочати роботу з 1 грудня.

пунтки харчування
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що отримати харчування зможе кожен, хто цього потребуватиме. Для цього потрібно буде взяти з собою посуд. Продукти для приготування їжі надаватимуть міста-партнери. 
 
Мер Харкова нагадав, що у всіх районах міста планується відкрити понад 200 пунктів обігріву, обладнані пічками та генераторами, із запасом питної води та медикаментів. Про те, де розташований найближчий пункт, буде вказано в оголошеннях на під'їздах. Зокрема, їх відкриють на території шкіл, комунальних підприємств, центральних теплових пунктів.
 
Нагадаємо, комунальники просять харків'ян своєчасно передавати показання приладів обліку води.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, питание
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