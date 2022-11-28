28.11.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

Пункти гарячого харчування планують організувати в Харкові

Планується, що пункти мають розпочати роботу з 1 грудня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що отримати харчування зможе кожен, хто цього потребуватиме. Для цього потрібно буде взяти з собою посуд. Продукти для приготування їжі надаватимуть міста-партнери.

Мер Харкова нагадав, що у всіх районах міста планується відкрити понад 200 пунктів обігріву, обладнані пічками та генераторами, із запасом питної води та медикаментів. Про те, де розташований найближчий пункт, буде вказано в оголошеннях на під'їздах. Зокрема, їх відкриють на території шкіл, комунальних підприємств, центральних теплових пунктів.

Нагадаємо, комунальники просять харків'ян своєчасно передавати показання приладів обліку води.