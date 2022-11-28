28.11.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

Комунальники просять харків'ян своєчасно передавати показання приладів обліку води

Передати показання можна у різний спосіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що комунальне підприємство «Харківводоканал» нагадує харків'янам про необхідність своєчасної передачі показань приладів обліку води.

Передати показання приладів обліку холодної води можна скориставшись своїм особистим кабінетом на офіційному сайті підприємства або без реєстрації, вказавши номер особового рахунку та прізвище.

Також можна передати показання за допомогою цілодобового телефону для прийому показань водомірів: (057) 707-58-51 або через сall-центр підприємства: (057) 707-57-57, (057) 757-82-80 (з 8:00 до 17:00 понеділок-четвер, з 8:00 до 15:45 у п'ятницю, крім суботи та неділі).

Нагадаємо, харківські комунальники за тиждень ліквідували 71 аварійну ситуацію на водоводах.