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28.11.2022  15:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують відновлювати знищені мости

Зруйновані об’єкти мають важливе значення для логістичного сполучення населених пунктів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що на території деопупованих населених пунктів Харківської області  знищена значна 24 мостові споруди.  Ці об’єкти мають важливе значення для логістичного сполучення сіл та селищ із обласним і районними центрами.
 
Фахівцями ДП «Дороги Харківщини» було обстежено стан шляхопроводів і мостів, зруйнованих в результаті дій окупантів. Таким чином, нині вдалося звести 10 переправ, ще на 5 мостових спорудах тривають відновлювальні роботи. Відновлення переправ ведуться цілодобово.
 
Наразі триває робота з проєктними організаціями щодо початку ремонту ще на 9 зруйнованих об’єктах.
 
Нагадаємо, харківські комунальники за тиждень ліквідували 71 аварійну ситуацію на водоводах.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, дороги
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